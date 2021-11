La Selección Peruana cerró el año de la mejor manera posible. En la última fecha doble de la FIFA, la Blanquiroja logró por fin sumar 6 puntos y se puso en un lugar privilegiado en la tabla de las eliminatorias. Se colocó en el quinto lugar, o sea que dependiendo de si mismo para entrar al repechaje.

Igual, no hay nada ganado todavía. Quedan cuatro jornadas y todo puede pasar. Por eso mismo, los jugadores y el comando técnico no s emuestran confiados. Saben que los partidos que vienen con rivales directos son finales y no hay que dejar espacio para la derrota.

Por eso también se piensan en amistosos para enero, antes de la fecha FIFA. Eso implicaría, igual, que no se pueda contar con todos los jugadores y solo algunos. Eso ya se viene planificando, así como también los respectivos permisos en los clubes.

Kevin Pacheco de RPP, además, brindó la siguiente información: "Sobre la Selección Peruana: futbolistas del torneo local, MLS y algunos que militan en México y Europa empezarán a entrenar el lunes 13 de diciembre en Videna de cara a la fecha doble ante Colombia y Ecuador".

Luego, detalló: "Trabajos estarán a cargo de Sergio Santin y Néstor Bonilllo. Ricardo Gareca tras la final de la Liga 1 viajará a Argentina y vuelve a Lima en enero. Los dos amistosos previo a la jornada de Eliminatorias se juegan de todas maneras. Ambos en Lima". ¡Se nota el compromiso!