La Selección Peruana afrontará a fines del mes de marzo sus dos últimos partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, donde visitará a Uruguay en Montevideo, para finalmente recibir a Paraguay en Lima. En ese sentido, Diego Forlán, exjugador del cuadro 'charrúa' brindó declaraciones sobre lo que significará este duelo para ambas selecciones.

“Va a ser un partido complicado. Perú tiene un entrenador que le ha dado mucho estos últimos años, pero Uruguay tiene buenos jugadores. Estamos de local y tenemos que tener cuidado con un gran rival que quiere lo mismo que nosotros”, agregó el exmundialista con la selección 'charrúa'.

“La oportunidad de llegar a Manchester United era la misma manera de llegar a Argentina, pero multiplicado por tres, cuatro o cinco. La adaptación no fue un problema, ya que yo sabía hablar inglés y esa barrera del idioma no fue algo que me perjudicó y fue mucho más sencillo", agregó Diego Forlán sobre su paso por el fútbol de Inglaterra.

La Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca visitará el 24 de marzo a Uruguay en Montevideo y luego recibirá a Paraguay el 29 de marzo, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en nuestra capital. Dicho encuentro marcará el destino del 'equipo de todos' con miras a sus pretensiones de clasificarse al mundial Qatar 2022.