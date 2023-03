Ricardo Gareca ha sido uno de los entrenadores más queridos en la Selección Peruana. El argentino estuvo a cargo de la Blanquirroja por alrededor de 8 años, una cifra muy importante y significativa que le ha permitido ganarse un cariño especial.

Sin embargo, el DT ha sido recíproco a todo este apoyo que ha recibido, tanto es así que el famosos hincha israelita reveló un conmovedor detalle que tuco el estratega con su persona tras la clasifiación de la Selección Peruana al Mundial de Rusia 2018.

"Recuerdo que el profesor Gareca me dijo que cuando nos vimos... Perú clasifica al Mundial el 15 de noviembre, el 25 me veo con el profesor en el hotel Westin y él me mira desde su carro blanco, se ríe y me dijo: “Estoy agradecido por tu apoyo, ¿quieres una propina?", contó el hincha israelita.

Posteriormente, luego de escuchar el ofrecimiento del estratega argentino, el aficionado mencionó que se quedó muy sorprendido y solo atinó a decirle al profesor lo que sea su voluntad, por lo que Ricardo Gareca lo recompensó dándole un billete.

"Jajaja (risas). A mí me sorprendió y le dije: Es su cariño, su voluntad, profesor. Sacó su billetera gruesaza, agarró un billete y me dio. Esos billetes son de los que están lejos, de todos los colores ja, ja. Nos tomamos una foto, me abrazó. Pero él me debe ir a Cieneguilla", finalizó el acérrimo fanático de la Bicolor.