La Selección Paraguaya ya no cuenta con opciones para clasificar al Mundial de Qatar 2022, pero eso no quiere decir que no jugaría sus últimos encuentros como si estuviera luchando por un cupo a la Copa del Mundo. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto ya demostraron que dejarán todo en el campo cuando vencieron por 3-1 a Ecuador en el estadio Antonio Aranda Encina, por las penúltima jornada Eliminatoria Sudamericana y buscarán hacer lo mismo ante Perú.

+ La irrefutable foto que demuestra que el balón sí ingresó en el Uruguay vs Perú

+ Polémica Uruguay vs Perú: juez de línea sí vio gol, pero desde el VAR tomaron otra decisión

+ De ir al repechaje, ¿qué pasará con los 10 amonestados en capilla que tiene Perú?

El estratega argentino tiene muy claro que sus dirigidos vendrán a Lima a buscar los tres puntos y de esa manera dejar a la Selección Peruana sin repechaje: “Me agradó la actitud del equipo. Hubo presión y eso es fundamental. El martes buscaremos hacer lo mismo frente a Perú en Lima. Tratar de jugar, presionarlo y atacarlo”, declaró el mellizo en la conferencia de prensa brindada.

Guillermo Barros Schelotto dijo cómo será este proceso al mando de la Selección Paraguaya: “Empezábamos un nuevo ciclo. Quizás la eliminación de esta Eliminatorias nos daba la posibilidad de empezar a armar un equipo, empezar a construir y creo que hay dos cosas que son fundamentales en el fútbol. uno es la actitud y la presión y la otra es el juego. Quiero que mis equipos presiones y que traten de buscar el error del rival”, sentenció el estratega.

Cabe resaltar que Paraguay llegará a Lima con 5 importantes bajas tras enfrentar a Ecuador el pasado jueves 24 de marzo. Una de sus estrellas está en ese listado de futbolistas que no estarán presentes en Lima: Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Gustavo Gómez y Blas Riveros no estarán por suspensión, mientras que Robert Morales tampoco, debido a una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión de menisco externo, y lesión del ligamento lateral.