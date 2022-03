Por fin salieron los audios del VAR de la polémica jugada que sucedió en los minutos finales del duelo entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Ocurriendo en el estadio Centenario, la acción inmiscuyó al lateral izquierdo Miguel Trauco y al portero Sergio Rochet. Según lo que hablaron los árbitros encargados del VAR, los hechos no tienen ningún tipo de duda.

Presentando el video oficial de lo que conversaron los árbitros del VAR, los jueces brasileños asistentes revisan la jugada de manera interna. Evidenciando que no llegó a suceder el gol, desde el VAR le informan al árbitro Anderson Daronco sobre la decisión que la pelota no traspasa por completo la línea del gol. Por esta razón el árbitro del partido no revisa la jugada en el VAR pues, a criterio de los que están encargados, no es necesario pues la pelota no cruza la línea.

Viviéndose momentos de tensión, en el audio también se percibe el total desligue de responsabilidad del árbitro Anderson Daronco. El juez principal del partido pide a las autoridades del VAR que revisen la jugada con un “Calma. Chequeen eso”, sin dar ningún juicio de su percepción. En un momento de la transmisión se oye que el juez Anderson Daronco se apoya en su línea Kleber Gil, el que responde tímidamente: “Gol”.

Wagner Reway, el encargado del VAR, es el que da la voz de alerta con un “No entró”. Ahí mismo, cuando desde el VAR anulan todo tipo de acción y el juez no tiene clara la decisión, el reglamento fundamenta que la jugada continue. Así pues, desde el VAR mencionaron que la pelota nunca cruzó la raya de gol, mientras que el juez de línea sí vio el tanto y el árbitro dudó sobre la acción.