Cuando un jugador de su nivel y jerarquía termina siendo noticia por lo malo, es para preocuparse. En este caso no se trata de una indisciplina o acto general cercano a un mal comportamiento. Pasa, más posiblemente, por el desinterés del propio futbolista, por su presente y futuro inmediato.

Christian Cueva es motivo de preocupación, así lo señala el propio Juan Carlos Oblitas: "Sí, me preocupa que algunos jugadores estén en el ‘limbo’ con el tema de la continuidad en su carrera (por Christian Cueva). No he hablado con él. En los últimos tiempos, después de lo que se dio sobre estos problemas en los que regresó de Arabia Saudita, no he podido hablar con él".

El director general de la Federación Peruana de Fútbol, en una entrevista para DIRECTV Sports, comentó lo que pasa con Aladino: "Tengo entendido que iba a viajar a Brasil para ver todo este tema con Santos FC, pero acá lo principal es que vuelva a jugar, lo ideal es que sea a una competencia más alta que la de acá , pero si él no puede hacer eso, que llegue a Alianza Lima es un plus para el fútbol peruano y que de cuenta que tiene que hacerla, pues jugará Copa Libertadores".

Termina siendo fundamental comprender a donde apunta El Ciego. Desde una visión más de proteger al jugador, y no se vea envuelto en un problema mayor, evitando así daños colaterales: "Lo más importante es que soluciones este problema, porque además de la multa que tiene que pagar, son seis meses de suspensión y eso es lo que nos preocupa enormemente".

Christian Cueva, ojalá, pronto supere este hecho. Desde VIDENA lo siguen bastante cerca: "Si tú no estás trabajando normalmente en un club, pierdes mucho, facultades físicas, sobre todo. Entonces eso es algo donde hemos recibido una ayuda divina, en ese sentido, porque las Eliminatorias empiezan en junio y da tiempo como para que se recuperen algunos jugadores".