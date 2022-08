Muchos van de frente y dicen lo que piensan a cara descubierta, mientras que otros prefieren criticar desde las sombras, escondidos, algunas veces de forma cobarde. Juan Reynoso está a un paso de ser entrenador de la selección peruana y recibió malos comentarios del segundo lote de gente descrita.

A falta de la firma para que el Cabezón sea el reemplazante de Ricardo Gareca en la Bicolor, el DT recibe malos comentarios de El Bombardero de Trome, quien sin dar la cara se fue en picada contra el estratega.

"No soy vidente ni pitoniso. Ya di mi opinión sobre la llegada de Juan Reynoso a la selección. A mí no me gusta y no me como ese cuento de que es peruano y tanta vaina más. Reitero que no se trata de una cuestión de capacidad, pues es un entrenador exitoso", dijo de entrada.

"Pero el carácter no le ayuda a manejarse bien en un equipo y mucho menos en una selección. De todos lados sale mal. Ve fantasmas en todas partes. Si Gareca unía a la gente, el ‘Cabezón’ va a desunir. Ya verán...", agregó.

Juan Reynoso viene de hacer casi lo imposible, porque sacó a campeón de la Liga MX a Cruz Azul, y con ese gran cartel asumirá como entrenador del conjunto nacional.

El ex defensor tiene el listón muy elevado, porque Ricardo Gareca viene de llevar a Perú a un Mundial y a una final de la Copa América, y a su sucesor no se le pedirá menos que eso.