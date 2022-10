La Selección peruana se viene preparando para el inicio de las próximas Eliminatorias con el único objetivo de retomar al Mundial. Precisamente, los dirigidos por Juan Máximo Reynoso vienen de disputar dos amistosos y en Noviembre jugarán dos encuentros más.

En los recientes cotejos, Edison Flores fue convocado por el estratega, por lo que seguramente será uno de los pilares y piezas fundamentales del equipo a lo largo de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Actualmente, el 'Orejitas' se encuentra en nuestro país debido a que su equipo, Atlas, no logró clasificar a los Play-offs del fútbol mexicano. Sin embargo, el ex Universitario no descansa y viene entrenando en Campo Mar con el cuadro crema.

Asimismo, aprovechando su estadía en la capital, ESPN le realizó una entrevista al jugador de la 'Blanquirroja'. Edison Flores sorprendió al referirse a la Selección y realizó una emotiva promesa a los hinchas de cara a lo que se viene en el futuro.

"Vamos a pelear al máximo. Vamos a tratar de pelear el cuarto o quinto puesto, lo que nos venga partido a partido. Vamos a pelear para llegar a lo más ansiado que es volver al Mundial. Esa sigue siendo la idea del equipo, conformo nos vamos acoplando, será fundamental seguir pensando así", declaró.