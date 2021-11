Hace solo unas semanas, la Selección Peruana tenía la oportunidad de empararle a Argentina en el Monumental. Después de un gran pase de Yotún, Jefferson Farfán recibió una dura falta del Dibu Martínez y el juez cobró penal. El propio Yoshi ejecutó el disparo y lo falló.

Después de eso, se habló mucho. Se criticó que haya sido el zurdo quién ejecutó disparo. También se le señaló por no responderle a Otamentdi y Romero cuando se burlaron del de Cruz Azul. Este lunes, el propio jugador recordó esos momentos en su entrevista en Ovación.

"El encargado de patear el penal ese día era yo. Hay tres que patean, el primero ya había salido y el segundo era yo, lo consulté con Jefferson (Farfán) por la trayectoria y la jerarquía que tiene en el equipo, y se tomó la decisión que yo iba a patear", detalló.

"He pateado con la selección 3 penales, no había fallado, y me tocó fallar. Estoy tranquilo, puedo apoyar mi cabeza a la almohada y dormir tranquilo, errar es humano, tuve el atrevimiento de pararme en el Monumental contra un gran arquero que venía de una gran Copa América y me tocó errar", complementó.

"A veces, las cosas no salen, tomamos decisiones que no son las mejores, como en el penal, que decidí asegurar y tirarla arriba como ante Uruguay, y se me fue un poco arriba. Para la próxima vez voy a volver agarrar el balón, sin duda, y voy a patear. Si la hago no seré el mejor del mundo y si la fallo, tampoco seré el peor, son decisiones que se toman. Tomé la decisión de patear, erré y obviamente y asumo toda la responsabilidad", concluyó.