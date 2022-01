Milena Merino brinda once titular de Perú y explica cómo Yotún le ganó puesto a Gonzales

La Selección Peruana se enfrenta este viernes 28 de enero frente a Colombia, en la calurosa ciudad de Barranquilla. Los dirigidos por Ricardo Gareca están obligados a llevarse los tres puntos, debido a los resultados dados el pasado jueves 27 de que lo perjudicaron. La ‘bicolor’, en ese sentido, saldrá con su mejor 11 posible, aunque hay un jugador que sería duda para el inicio del compromiso frente a la escuadra ‘cafetera’.

La periodista de GOLPERU, Milena Merino, en un video desde su cuenta de Twitter, dijo el 11 de la Selección Peruana para el partido de esta tarde frente a Colombia, dejando ver que Yoshimar Yotún no entrenó el pasado jueves 27 de enero, por una molestia en el tobillo. Esta lesión de ‘Yoshi’ no sería de gravedad, por ese motivo cabe la gran posibilidad que arranque en el compromiso en lugar de Christofer Gonzales.

Milena Merino agregó que el 11 que saldrá al campo será: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marco López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula. De esta forma afrontaría el cotejo los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca, para tratar de sumar de a 3 en Colombia.

El encuentro será este viernes 28 de enero, a las 4:00 pm (hora peruana), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. De ganar el compromiso, la ‘blanquirroja’ se ubicaría en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, ingresando en la zona de clasificación directa a falta de solo 3 fechas para concluir las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Colombia vs. Perú: horarios del partido

Perú - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Estados Unidos - 5:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Colombia vs. Perú: canales de transmisión en vivo y en directo

Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia - COTAS Televisión

Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Ecuador - El Canal del Futbol

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú - Movistar Deportes, América Televisión

Colombia - Caracol TV

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos - Fubo Sports Network

Uruguay - VTV+

Venezuela - TLT Play