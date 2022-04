El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, con la gran mayoría de selecciones clasificadas a la mayor fiesta del fútbol, solo quedan 3 cupos para completar lo bombos y se pueda saber con exactitud cuáles serán todas las escuadras que lucharán por llevarse la Copa del Mundo, la que actualmente es campeona Francia quien la ganó en Rusia 2018.

Las ansias están comiendo a todos y muchos ya han realizado posible grupos. Uno de ellos es el conocido MisterChip, quien realizó una simulación del sorteo de grupos para el Mundial, que se dará este viernes 1 de abril en Doha, a donde ya viajó Nicolás Rey, gerente de comunicaciones de la FPF y Antonio García Pye, gerente de selecciones, para estar presentes por parte de la Selección Peruana, Ricardo Gareca decidió no ir.

El reconocido MisterChip no tuvo mejor idea que poner a la Selección Peruana como clasificado al Mundial de Qatar 2022 para así simular el sorteo del mejor torneo. En este simulacro la ‘Blanquirroja’ salió en grupo D donde también tenían lugar Inglaterra, Países Bajos y Marruecos, países, que de darse, serán complicados como todos en esta Copa del Mundo.

Pero no comamos ansias, primero tenemos que esperar al partido entre Emiratos Árabes Unidos con Australia, el próximo 7 de junio a las 5:00 AM (hora peruana), para saber quién será nuestro rival en el repechaje. Tras jugarse la repesca sabremos si estaremos o no en un Mundial por segunda vez consecutiva de la mano de Ricardo Gareca y este grupo de jugadores que nos están haciendo soñar en grande desde hace más de 7 años.