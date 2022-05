Paolo Guerrero confirmó este viernes que no formará parte de la delegación que viajará mañana a Barcelona para el amistoso ante Nueva Zelanda y la repesca mundialista del 13 de junio. El 'Capitán' de la Selección Peruana no podrá estar presente en un momento muy importante para la hinchada de la 'blanquirroja', que se juega su clasificación al mundial de Qatar 2022.

“No, yo me quedo aquí en Perú entrenando. El profesor no me ha dicho nada especial, estoy entrenando para recuperarme bien. Me encuentro entrenando, trabajando y espero encontrar un equipo lo más rápido posible para poder jugar”, dijo el 'Depredador' al salir del complejo deportivo de la Videna.

El atacante nacional se encontraba entrenando junto a los demás seleccionados bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca, incluso fue parte de los partidos que disputaba el equipo en La Videna, donde llegó a anotar un gol. Sin embargo, no logró convencer al 'Tigre' y quedó fuera de los viajeros que partirán a Barcelona.

El duelo entre la Selección Peruana y el ganador de la llave entre Australia y Emiratos Árabes, se llevará a cabo el próximo lunes 13 de junio, desde la 1.00 p.m. (hora peruana). El vencedor clasificará al Grupo D del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Francia, Dinamarca y Túnez. Cabe recordar que de clasificar, la 'blanquirroja' se volverá a medir ante la escuadra danesa y al actual campeón mundial, tal como sucedió en Rusia 2018.