Paolo Guerrero fue tendencia en su primer partido como titular en la Copa Conmebol Libertadores 2023 ante Ñublense. Es que no solo fue noticia eso, sino que a los 39 años anotó uno de los goles en el triunfo del Racing Club en tierras chilenas.

Ahora, en la previa de la fecha 2 de la fase de grupos de dicho torneo, la Conmebol publicó una entrevista con el goleador peruano, donde comenta sobre lo que significa el fútbol para él.

"Mi vida, mi pasión, ¿qué te puedo decir? Si dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir. Hace ratito se lo dije a él. Yo como fútbol, veo fútbol, pienso fútbol y a veces mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero estoy pensando en fútbol, ¿qué es lo que hice en entrenamiento? ¿Qué hice en el partido?, ¿qué debía hacer?, ¿qué me faltó?, ¿cómo mejorar? ¿Por qué no le pegué así? ¿O por qué definí mal?, ¿o por qué hice gol?, ¿o cómo se me presentó la jugada? y muchas cosas más. Mi cabeza es una máquina, pero de pensar en fútbol", comentó.

También explicó lo que un atacante siente cuando anota un gol y dice que es una de las mejores satisfacciones que uno puede sentir, porque lo hace sentir fresco para jugar y divertirse.

"Una satisfacción a uno mismo. No creo que los nueve o los delanteros, creo que todo el mundo te puede decir que es una satisfacción, una tranquilidad, una leveza. Te sientes leve de haber marcado, te sientes fresco. Por lo menos a mí me pasa, me siento fresco para jugar, para divertirme. Es lo que me da satisfacción a mí y a mi familia, a mis papás. Vibran cuando yo hago un gol, son todas esas cosas", puntualizó.

Por último, El Depredador dejó en claro que para el fútbol no hay edad, que es competitivo y que seguirá en este deporte porque lo satisface y también a sus padres. Porque quiere que ellos estén pegados a la TV para que lo vean jugar.

"Yo creo que para el fútbol no hay edad. Es como que te juegues una pichanga con tu hijo. Tu hijo te va a querer ganar y tú no te vas a dejar. Por lo menos yo soy competitivo. No voy a dejar que mi hijo me gane, imagínate, después se va a burlar de mí, me va a decir ‘te gané’; entonces yo creo que para el fútbol no hay edad. Yo trato de no demostrarle a nadie nada, lo que se me viene a mí es porque me satisface a mí, satisface a mis papás. Obviamente, yo siempre pienso en mis viejos y a ellos les encanta verme jugar. Ellos ven que yo esté bien para jugar; pasé un tiempo sin jugar,

porque está con problemas en la rodilla. Pero obviamente, hoy en día me siento muy bien y lo que ellos quieren es verme jugar. Entonces lo que yo quiero satisfacerlos, es que ellos estén pegados a la TV para que me vean jugar", finalizó.