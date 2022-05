Paolo Hurtado, volante nacional que anotó un golazo con Unión Española en el empate 1-1 ante Unión La Calera, fue entrevistado este lunes, y refirió al buen nivel que viene desempeñando en el equipo chileno y reveló su deseo de volver a ser convocado por Ricardo Gareca para así vestir una vez más la camiseta de la Selección Peruana.

“Hoy en día me siento bien, me he preparado para esto, para volver, quería hacerlo bien. Ya vengo entrenando hace mucho tiempo y el club me ha ayudado mucho en el tema de la preparación, para estar bien físicamente más que todo, ya que venía de una lesión muy larga”, sostuvo en GolPerú.

"Ahora que he vuelto a jugar, voy a hacer todo lo posible para volver a la selección, que es lo que quiero. El profesor me llamó y me dijo que estaban pendiente de mí, que siempre lo estuvieron y que era una linda oportunidad para poder volver a hacer lo que más me gusta. Lo tomaron muy bien y ahora solo queda trabajar y volver al nivel que tenía antes”, reveló Paolo Hurtado.

Lo cierto es que el 'Caballito' Hurtado tendrá que sobresalir y volver al ritmo futbolístico que nos tenía acostumbrados, para así ser considerado por el 'Tigre' en una futura convocatoria. La Selección Peruana enfrentará el próximo 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) al ganador de la llave entre Australia y Emiratos Árabes. El vencedor clasificará al Grupo D del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Francia, Dinamarca y Túnez.