El ex seleccionado analizó la baja que tendrá el equipo de Ricardo Gareca de cara a la final ante Australia en Qatar.

Llegó el día. Este lunes por fin Perú se va a jugar su última chance para clasificar al Mundial de Qatar 2022, cuando se mida ante Australia en el repechaje intercontinental.

La suerte ya está echada y el equipo de Ricardo Gareca se va a jugar el todo o nada ante los oceánicos en Doha, donde la victoria es lo único que sirve en un cotejo "muere, muere".

De cara al compromiso la Bicolor tiene una sensible baja, porque no podrá contar desde el arranque con el volante Yoshimar Yotún, quien arrastra problemas físicos desde la preparación en Barcelona y el Tigre no lo va a arriesgar.

Ante la ausencia del zurdo su más seguro reemplazante será su compañero en Sporting Cristal Christofer Gonzáles, situación que analizó el ex seleccionado Julinho.

"Perú pierde mucho sin Yotún", dijo lamentándose el brasileño nacionalizado peruano en ESPN, situación que apoyó Percy Olivares.

"Yotún es una pieza clave en el equipo, no solamente por su desempeño individual, sino por lo que representa en la estructura de Gareca", agregó Olivares.

Sin Yotún será Canchita el titular en la mitad de la cancha y va a tener el apoyo de todo un país en este importante partido.