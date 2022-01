Triunfo histórico. Todavía nos hace sonreír lo que vivimos el pasado viernes en Barranquilla. Ante la Selección Colombia, que hasta estaba más urgido de ganar que nosotros, la Selección Peruana jugó uno de los mejores partidos de la era Ricardo Gareca y logró un 1-0 clave para las aspiraciones mundialistas.

La Blanquirroja ganó una de las cuatro finales que le quedaban en el año para soñar con poder clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. No obstante, todavía no se ha ganado nada y sería una verdadera lástima si el próximo martes nuestro conjunto nacional no logra un buen resultado contra Ecuador.

Los de Gareca enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima a la Selección Ecuador de Gustavo Alfaro. Sin dudas, una de las revelaciones de las Eliminatorias. No precisamente por sus resultados, sino por el juego que ha impuesto. La semana pasada, estuvo a nada de sacarle el invicto en Eliminatorias nada menos que a Brasil.

¿Cuál sería el mejor escenario para el martes? Lógicamente, debemos partir de un triunfo de Perú frente al tercero de la tabla de posiciones. No obstante, si se dan en total cinco resultados, el seleccionado podría prácticamente asegurarse el repechaje.

¿Por qué prácticamente? En el mejor de los casos, Perú le sacaría, a falta de dos partidos, cuatro puntos a Uruguay (zona de repechaje) y seis a Chile y Colombia. La Celeste podría recuperar terreno y quedarse con la clasificación directa, pero las últimas dos selecciones (o alguna de las dos) deberían ganar sus dos partidos a la espera que la Blanquirroja pierda sus dos partidos.

Los 5 resultados que deben darse para que Perú asegure prácticamente el repechaje a Qatar 2022

Uruguay vs. Venezuela: triunfo de Venezuela

Perú vs. Ecuador: triunfo de Perú

Brasil vs. Paraguay: triunfo de Brasil

Bolivia vs. Chile: empate

Argentina vs. Colombia: triunfo de Argentina