La Selección Peruana sumó una práctica más en Barcelona, dejando dudas tras la ausencia de Yoshimar Yotún en el once inicial

En el último entrenamiento de la Selección Peruana en la ciudad de Barcelona, el estratega argentino Ricardo Gareca formó el posible once que enfrentará a Australia en el repechaje que se jugará el lunes 13 de junio a la 1:00 pm (hora peruana) en Doha.

En ese sentido, la ‘Blanquirroja’ ya tiene casi todo lista para afrontar este importante compromiso que podría llevarnos nuevamente a la Copa del Mundo, tal y como lo hiciéramos ante Nueva Zelanda en la contienda para Rusia 2018.

La línea de fondo tendrá a Luis Advíncula, Alexander Callens, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, resaltando la recuperación del lateral derecho de Boca Juniors que volvió a unirse al once en la práctica. En la mitad del campo, Christofer Gonzales formó por Yoshimar Yotún, quien no realizó los trabajos con normalidad y el comando técnico prefirió no arriesgarlo.

Pedro Aquino, Sergio Peña y Renato Tapia completaron en esa línea de juego. En la zona donde vive el gol, estuvo a Christian Cueva, Gianluca Lapadula y André Carrillo, sin variación alguna en esa parte del campo.

Este tridente ya lo hemos venido viendo en lo que ha transcurrido en las últimas Eliminatorias Sudamericanas, teniendo como gran goleador al delantero del Benevento, quien sumo otra conquista en el último compromiso frente a Nueva Zelanda en el RCDE Stadium.

Se espera que Yoshimar Yotún se pueda recuperar al 100% para que esté desde el arranque en el partido frente a Australia por el repechaje. De no ser esto así, como se pudo ver en la última práctica, Christofer Gonzales sería la alternativa de cambio, volante que viene en un gran nivel en el torneo peruano y compañero de ‘Yoshi’ en Sporting Cristal.