Ricardo Gareca se encuentra trabajando silenciosamente en lo que será la próxima FECHA FIFA. El entrenador de la Selección Peruana, estaría pensando seriamente en un caso doble. 'El Tigre' no está cómodo con lo que viven dos de sus referentes principales del plantel titular, piezas importantes. Según cuenta como información ESPN Perú.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, desarrolló este dato con 'El Bambino' como punto de inicio: "Hay una preocupación en el comando técnico que tiene que ver con lo deportivo. En cuanto a lo de Gianluca Lapadula, porque como se ha estado informando en diversos medios. No se operó aquí, y tampoco se ha operado en Italia por el tema de la nariz".

Dando detalles de lo que sería su actualidad en Italia, la cual no es del todo positiva: "No se va a operar, pero la preocupación es por su poca continuidad. Su problema de litigio que tiene con el Benevento, y no tiene continuidad, no tiene ritmo futbolístico. Hay una preocupación muy fuerte por parte de Ricardo Gareca y su grupo de trabajo, porque no llega en condiciones futbolísticas".

Así mismo, el otro en mención es el ex volante del Cruz Azul: "También preocupa el tema de Yoshimar Yotún, pero entendemos que en los próximos días ya se va a ir aclarando un poco. Se habló de Boca, se habló de la "U" de Chile. Sigue manejando opciones, desechó una de Arabia Saudita, pero sigue viendo opciones. Tiene una opción de Qatar, además de una lejana, pero no del todo, en la MLS". Ambos deben ponerse las pilas de una vez por todas, encontrando soluciones.