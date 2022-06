El exjugador peruano, Roberto Merino, destacó el presente de Gianluca Lapadula con la Selección Peruana, y reconoció que le gustaría verlo jugar en el Napoli de la Serie A de Italia. El jugador chiclayano, también se refirió sobre las chances que tiene la 'Blanquirroja' en el repechaje ante Austalia, por un cupo al Mundial Qatar 2022.

"Lapadula es un buen jugador, suplió bien a Guerrero. Me gustaría verlo jugar en el Nápoli o Salernitana, que son plazas donde hay mayor pasión por el fútbol. En la selección peruana ha mostrado su calidad", dijo el retirado futbolista en una nota con el diario 'El Popular'.

"Hoy la Serie B no tiene ese nivel competitivo de antes, en la que me tocó jugar. Benevento es una plaza chica, que no tiene esa repercusión mediática como otra ciudad donde se vive con más pasión el fútbol. Lapadula es un jugador de selección y espero verlo en la Serie A", agregó 'maradonita' sobre el 'Bambino'.

"Con el plantel que tiene, Perú tiene con qué afrontar este repechaje y puede lograr la clasificación. Perú tiene más calidad y capacidad, tiene jugadores en la MLS, en Europa, en el exterior y con los del medio local ha conformado un buen plantel. Por eso le doy como favorito, pero hay que ser cauteloso", aseguró Roberto Merino.

Gianluca Lapadula comandará el ataque de la Selección Peruana, cuando enfrente el próximo lunes 13 de junio a Australia a la 1.00 p.m. (hora peruana), por el penúltimo cupo al mundial de Qatar 2022. El vencedor de este duelo clasificará al Grupo D de la Copa del Mundo, donde se encuentran Francia, Dinamarca y Túnez. Cabe mencionar que si la 'Blanquirroja' clasifica, se volverá a medir ante los daneses y al actual campeón mundial, tal como sucedió en Rusia 2018.