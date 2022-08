Christian Ramos está mentalizado en seguir mejorando su presente dentro de Alianza Lima, pero su pasado reciente es motivo de consulta cuando se trata de la Selección Peruana. Por eso 'La Sombra' está abierto a conversar sobre lo que podría ser su futuro vestido de corto con el nuevo entrenador. Juan Reynoso tiene la difícil tarea de poder superar lo hecho por Ricardo Gareca en corto plazo.

En una charla breve con 'Radio Ovación', el ex jugador de Sporting Cristal y Universitario de Deportes sabe que, si expresa su deseo de estar en 'La Blanquirroja', podría mover algunas fibras dentro de VIDENA. Por eso, cuando se le preguntó por este proceso nuevo, destacó que está expectante de todo lo que puede suceder. Aún no existió el contacto con 'El Cabezón', pero espera por eso.

"Todavía no he tenido la oportunidad de que Reynoso me dirija, pero tengo buenas referencias por compañeros que estuvieron con él. Uno siempre como futbolista quiere estar, vengo de otros procesos y quiero seguir en la Selección y para eso tengo que estar bien en mi club". Precisó cuando se le preguntó la actualidad del equipo de todos. Todo dependerá de su rendimiento dentro del torneo local con camiseta 'blanquiazul'.

Así mismo, felicitó la trayectoria de Juan Reynoso, quien ahora se encuentra en México viendo temas logísticos para después trabajar las visitas personales. Siguiendo la línea del 'Tigre' Gareca en su momento, quien viajaba mucho por los diversos países para estar cerca de sus muchachos: "Reynoso es un técnico capacitado para la Selección. Hizo las cosas bien tanto aquí como en el extranjero, así que creo que es una buena designación".

Para cerrar de forma jocosa, Christian Ramos definió la broma del 'nuevo chat de WhatsApp' que filtró en un video por internet de la siguiente forma: "Me parece muy gracioso el ingenio de las personas, Reynoso había sido nombrado como entrenador de la Selección y al rato ya estaba este chat en redes, lo pasamos a los grupos y causó mucha risa. También debo decir que yo no soy el administrador del WhatsApp de la Selección (risas)". Veremos qué dice de su presente, el nuevo entrenador nacional.