La Selección Peruana vivirá un dolor extenso de aquí hasta un nuevo triunfo importante. Porque nadie se quitará de la cabeza la eliminación ante Australia, y por sobre todo, la forma de cómo se gestó. Bajo esos conceptos, las palabras que leeremos a continuación tienen mucho sentido.

Gianluca Lapadula aún no proceso el dolor que siente al no estar en el Mundial 'Qatar 2022', hizo todo lo que estuvo en sus manos pero no alcanzó. Porque el fútbol de alta competencia, una vez más demostró, que la colectividad siempre superará la jerarquía de un jugador específicamente.

Mediante su cuenta principal de Twitter, en esta oportunidad, reproduciremos lo que colocó 'El Bambino' para todos sus seguidores del mundo: "Aunque si duele, estoy muy orgulloso de todos mis hermanos, hemos hecho lo imposible para lograrlo. ¡Unidos tendremos nuestra revancha!".

Cerrando su participación en esta oportunidad, con el clásico cántico de aliento, que se realiza en los estadios cuando están alentando al 'equipo de todos' desde las graderías: "¡Somos la BLANQUIRROJA! ¡Arriba Perú hasta el último cartucho!". Despertando las emociones dentro del hincha local.

Gianluca Lapadula fue uno de los pocos que dio la cara ante la prensa deportiva peruana después de la eliminación. No brindó mayores detalles de su actualidad, solo agradeció a los micrófonos de 'América Televisión' por su presencia. Buen gesto, para complementarlo con esta publicación mencionada.