La inclusión de su nombre terminó siendo una sorpresa hasta para su entorno más cercano. Piero Quispe fue considerado en la lista principal de la Selección Peruana por Juan Reynoso, debido a su estilo de juego y la manera como encara los partidos. Se podría considerar al jugador nacido en la academia de Don Héctor Chumpitaz, como un prospecto muy interesante de analizar.

El nuevo director técnico de 'La Blanquirroja' desde que llegó le dio cariño en sus declaraciones. Explicando que le encanta la forma cómo se maneja dentro de la cancha, asumiendo roles a pesar de su corta carrera. Por ese motivo, reforzó sus dichos con acciones posteriores. Dejando atrás a otros nombres con mayor historia, que el mismo Piero Quispe, ingresando en la lista principal.

A quien no le gustó mucho el llamado de Piero Quispe, fue al periodista de 'Exitosa Deportes', Gonzalo Núñez, quien fue muy crítico por esta acción gestionada por el propio 'Cabezón': "Está Piero Quispe. No estoy de acuerdo, va como 40 partidos y ni un gol. ¿Cuántas asistencias tiene? Si no mete goles y no mete asistencias, entonces, ¿qué hace? Para mí, Quispe ha ido de más a menos".

Yendo mucho más allá con sus apreciaciones, porque lo considera como alguien que ha decaído con el paso de los partidos, calificándolo con palabras, quizás, elevadas de tono, generando reacciones en las redes sociales: "Quispe es un invento, para mí es un invento. Lo hablo porque cuando tiene que resolver, nada. Un chatito que sale por la izquierda, pero...ni siquiera está bien armado".

Cerró su participación dentro de este tema con la siguiente explicación: "Si fuera un gran jugador, ya debería estar en otro lado. Yo no lo veo trascendiendo a nivel internacional. Se esconde, a mí me parece un zurdito intrascendente. Vas a ver en la selección, yo me la juego". Lo cierto es que Piero Quispe desde hace poco está en VIDENA trabajando con el resto de considerados, bajo la atenta mirada de Juan Reynoso.