El delantero de ADT Tarma, Jean Deza, habló después del partido vs. Universitario de Deportes. Dejándole un mensaje al nuevo entrenador de la Selección Peruana.

El estilo personal para jugar dentro de la cancha es picante, y al parecer, recordó los momentos donde también hacía una de estas fuera de la misma. Jean Deza no está haciendo la gran labor dentro de ADT Tarma, pero siempre se le ve de un tiempo para acá, comprometido con mejorar en todos sus aspectos del fútbol como tal. En este caso 'El Ratón' tuvo la palabra posterior a un partido.

Donde empataron 1-1 con Universitario de Deportes como local, y la prensa viajó hasta la zona para darle cobertura. Por eso el ex Alianza Lima se tomó un tiempo para poder charlar con Willax Deportes, y así declaró cuando le preguntaron por su presente, acordándose de Juan Máximo Reynoso, el nuevo director técnico de la Selección Peruana. Causando comentarios en cantidad en las principales redes sociales.

Esto mencionó el ex Montpellier de Francia: "Creo que la gente ya lo sabe. Sabe las condiciones que tengo, la capacidad que tengo y, bueno, sabemos que Juan Reynoso es un entrenador al que le gusta que los jugadores sean conchudos técnicamente. Creo que en una entrevista leí que le gusta (Piero) Quispe. Es un jugador que me gusta también. Creo que debo seguir trabajando, que esa puerta sé que se me va a abrir de nuevo".

Líneas siguientes, reafirmó lo dicho, y utilizó como ejemplo válido las palabras del 'Cabezón' sobre un joven volante de Universitario de Deportes: "Creo que a Reynoso le gusta eso (que los jugadores sean conchudos). Sé que con la bendición de mi madre y siguiendo trabajando de la misma manera, creo que pueda ser que tenga un espacio. 29 años y es momento de seguir por la línea en la que estoy, que me siento bien y tranquilo".

Finalmente, también valoró a su entrenador actual en ADT Tarma. Para Franco Navarro solo tiene palabras de agradecimiento, por confiar nuevamente en su trabajo, y no desea fallarle: "Aparte de ser mi entrenador, es una persona muy especial para mí. Sabe que lo quiero mucho, él también. Siempre él sabe sacar lo mejor de mí en cada partido".