Juan Carlos Oblitas no está más en la VIDENA, no seguirá ejerciendo el cargo de Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Esa información ya está publicada, corroborada, y confirmada. Sin embargo, los detalles sobre este hecho, y por qué tomó la decisión de no seguir conversando, no se conocían.

El periodista de 'Radio Exitosa', Oscar Paz, reveló cómo se dio el transcurso del día de hoy. Desde muy temprano, cuando llegó el ahora ex trabajador de VIDENA. Con lujo de detalles, explica la vergonzosa situación que tuvo que vivir 'El Ciego'. Quien se marchó incómodo, y haciendo pública después su carta de despedida ante los medios de comunicación.

Lo siguiente reveló el comunicador social en su cuenta de Twitter: "La reunión entre Oblitas y Lozano nunca se realizó porque el presidente de la FPF no dio la cara ni ayer ni hoy. Juan Carlos se enteró que su cargo ha sido ofrecido a Roberto Silva y decidió anunciar su alejamiento de la Federación. Mañana dará conferencia. Lugar por confirmar".

Minutos después, se confirmó el sitio y la hora del evento donde el ex jugador de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, hablará por última vez sobre estos temas. Momento tenso el que se va a vivir seguramente en este evento: "Juan Carlos Oblitas dará conferencia de prensa mañana a las 12 p.m. El lugar será el hotel Costa del Sol de Salaverry".

Los posibles candidatos para suceder a Juan Carlos Oblitas son dos peruanos también. El primero que fue ofrecido fue José Guillermo del Solar, quien se negó al ver que todavía estaba el encargado en funciones. Y el otro, como bien hemos precisado, Roberto Silva Pro. Son horas claves para tomar ciertas decisiones.