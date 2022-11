En una noticia de último minuto, Juan Reynoso realizó un reciente llamado de emergencia a la Selección Peruana. De cara a los duelos amistosos de este miércoles ante Paraguay en el estadio Monumental de Lima y el sábado ante Bolivia en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, el 'Cabezón' sorprendió a todos.

Se trata pues de la convocatoria de último minuto de Jostin Alarcón, crack del Sport Boys con nivel de exportación. Con 20 años, el mediocampista del cuadro chalaco ha sido decisivo en los cotejos de la temporada 2021 y 2022 de la Liga 1.

Con ello, y a un día del primer duelo amistoso de la Selección Peruana, la lista parece completa pues no habrían más anuncios de jugadores convocados al cuadro que dirige Juan Reynoso. Lo que sí podría suceder es que algunos jugadores se caigan del plantel por lesiones.

La Selección Peruana, que no logró clasificar al Mundial Qatar 2022, sostendrá dos cotejos amistosos que no entran en el marco de la Fecha FIFA y por ende los clubes no están en la obligación de ceder jugadores. Por ende no estarán los cracks como André Carrillo o Gianluca Lapadula.

Juan Reynoso tomó la Selección Peruana tras la salida del estratega argentino Ricardo Gareca. Hasta la fecha ha disputado dos encuentros amistosos: una derrota ante México y una victoria ante El Salvador. Se espera que gane ambos próximos duelos ante Paraguay y Bolivia.