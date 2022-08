Desde este momento saludamos al nuevo entrenador de 'La Blanquirroja', porque ya habló como tal, y mostró un par de propuestas interesantes. Juan Reynoso es el encargado de comandar a la Selección Peruana, pero todavía no fue presentado ante la sociedad, aunque ya brindó sus primeras palabras como mandamás. Las cuales te presentamos a continuación.

El ex director técnico de Cruz Azul, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros, soltó una 'fulera' contra quienes no querían verlo en VIDENA. Los tiene bien reconocidos, y disfrutará de ahora en adelante, trabajando, aunque mucho no deseen con la indumentaria del 'equipo de todos'. Esto fue lo primero que explicó oficialmente.

Juan Máximo Reynoso Guzmán, dejó su primer mensaje, de la siguiente manera. Con una declaración incendiaria: "Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Tengo la intención de colaborar en todo sentido; en la selección, pero me interesa aún más trabajar en menores. Es lo que más me mueve. Esto no es de una sola persona. Siento que falta creer en el fútbol".

Después, bajándole unos cambios, ya explicó la ciencia de su trabajo como encargado del balompié local. Algo muy distinto a Ricardo Gareca por lo que notamos: "En este país hay mucho talento. Nos hacen falta herramientas para volver a momentos como en los años 70 y 80. Estoy agradecido junto a mi familia. Es un sueño de vida. Ahora empiezan los hechos más que las palabras. Tienen en mí a alguien en quien confiar".

