Ricardo Gareca estuvo dando una charla en el medio local para una organización privada, y ahí mencionó que todavía tiene un lazo perenne con el Perú. Dejando de lado 'La Blanquirroja', y todo su trabajo previo. 'El Tigre' tuvo palabras de agradecimiento con todo el pueblo local, y se mostró sensible en una reciente entrevista, para el medio de comunicación conocido como 'Semana Económica'.

Ahí 'El Flaco' lanzó un mensaje general, donde agradeció a nombre de sus colaboradores, todo lo que ha vivido en estos últimos años: "Estamos tranquilos de que entregamos todo, le di todo al Perú. Todo lo que podía darle, lo di. Reconozco que se pudo haber tomado una mala decisión, pero es parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores. No tengo nada que reprocharme".

De la misma manera, sostuvo que tienen una deuda pendiente después del último resultado donde él estuvo presente. El repechaje todavía sigue doliendo: "La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la selección peruana y el país por no lograr la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión: se gana, se pierde. Hay que salir rápido para crecer".

En otra de sus frases más importantes, detalló, tipo carta abierta, todo lo que siente por nuestro país: "Uno tiene que acostumbrarse a cerrar los procesos, pero ni tú ni yo podemos ver el futuro. Dentro de la carrera de uno hay lugares donde el cariño es más profundo y no se olvida nunca, siempre está. Perú nunca va a ser un paso más: es una huella que dejó algo profundo en mí. Siento un gran cariño y admiración por el futbolista peruano, por la gente. No puedo asegurar si volveré o no".

Ricardo Gareca desde que se marchó de la Selección Peruana, se encuentra en conversaciones con algunos clubes internacionales. Algunos hablan de Santos de Brasil, otros de Independiente de Avellaneda, entre otros. Desde aquí saludamos todo lo que hizo 'El Tigre' por Perú, desde lo palpable con resultados, hasta todo ese sentimiento de orgullo que generó en nuestros compatriotas a base de triunfos.