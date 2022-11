Los goles son el clima principal del ambiente deportivo dentro del balompié mundial. El premio para este tipo de acciones debería ser el cariño o consideración en las grandes justas. Pero al parecer, con el mandato de Juan Reynoso, eso no está garantizado al ciento por ciento, por lo menos, eso se vio en su última convocatoria de la Selección Peruana.

'El Chin' como se le conoce popularmente en el ambiente del fútbol, charló con el 'Diario Correo', donde contó detalles de su actualidad. Respondiendo diversas consultas sobre su futuro inmediato, junto al año calendario que ya terminó junto al 'Rojo Matador'. El volante natural del norte de nuestro país, tocó el tema donde también ha sido protagonista, pero desde lo negativo.

La Selección Peruana se encuentra realizando el proceso de microciclos en VIDENA, y una de las ausencias más grandes es 'El Chin'. Quien mencionó este tema, y con pesar, prometió trabajar más para llenarle los ojos al 'Cabezón' en otra oportunidad: "Me quedo tranquilo. No te voy a negar que la ilusión está. Ahora, me toca seguir trabajando. Soy un jugador que lucha por obtener sus metas. Voy a esperar. Y seguiré trabajando para mantener mi regularidad, para seguir creciendo futbolísticamente en mi carrera".

Sobre estar liderando la tabla de goleadores en el fútbol peruano, Benites, está satisfecho por lo realizado: "Me siento muy orgulloso de pelear con Hernán Barcos la tabla de goleadores. Tiene una trayectoria muy buena. Es el mejor delantero del fútbol peruano. Se nota que es una gran persona. Además, siempre trata de apoyar a la gente a través de campañas solidarias, eso es muy bueno y lindo. También he disputado con jugadores de mucha jerarquía como Danilo Carando (Cienciano) y Yorleys Mena (César Vallejo), delanteros que viven del gol, así que me siento muy orgulloso por mi trabajo con Sport Huancayo. Yo soy extremo y he podido responder a las expectativas del grupo. Después, si quedo o no como goleador del campeonato en la temporada 2022, lo dejo en manos de Dios. Siempre estaré agradecido con el de arriba".

Sobre su futuro, ahora mismo, contó que está ya pensando en sus vacaciones, después de un año lleno de emociones, donde le fue bastante bien: "Sí, es momento de compartir con ellos. Ahora, despejado del trabajo, voy a disfrutar de la familia, con mi esposa e hijo Adriano, ya que uno por la carrera de futbolista se pierde fechas importantes, celebraciones, temas familiares".

De la misma manera, para cerrar el tema de su continuidad en el equipo de la sierra peruana, no cerró ninguna puerta, pero ellos tienen la primera opción ahora mismo. Por todo lo vivido en estos meses junto a la institución de Junín: "Me voy a reunir con los directivos de Sport Huancayo, así que vamos a ver cómo resulta mi situación contractual, siempre buscando el crecimiento futbolístico".