Cuando se trata de proteger dentro de la cancha cada balón, es uno de los mejores, y ahora esa habilidad la traspasó hacia el exterior. Alexander Callens no culpó a una persona, en especial de la eliminación al 'Mundial Qatar 2022', e hizo espíritu de cuerpo para encontrar paz después del ruido.

El defensa central peruano del New York City FC, antes de abordar su avión con destino a los Estados Unidos, conversó brevemente con la prensa local: "Me siento muy triste, pero hay que seguir. Ha sido un golpe durísimo, ustedes vieron las imágenes, todos estamos que no sabíamos qué hacer, pero ya está. Era un partido único y se tiene como que jugar como tal".

Destacando la unión de sus compañeros, mientras caminaba con destino a su embarque, y posterior arribo al avión que lo llevaría hasta su lugar de trabajo: "No tuvieron nada que ver. Lo que sucedió aquí es culpa de todos, así que de mi parte todo mi apoyo para los chicos (Luis Advíncula y Alex Valera)".

Así mismo, les dejó un mensaje a todos los hinchas de 'La Blanquirroja' que los recibieron recientemente. A ellos su mayor de los respetos: "Gracias, de verdad, gracias por todo, por el apoyo que siempre nos han dado, por estar siempre en las buenas y en las malas. Esto recién empieza".

Alexander Callens si todo hubiese salido bien con la Selección Peruana, posiblemente estaría viendo una salida fructífera de la MLS a un torneo más competitivo. Lastimosamente, se rompió el sueño mundialista, y varios jugadores deberán esforzarse ahora el triple para encontrar una mejoría de rendimientos en sus clubes, para después salir por una venta provechosa.