La Selección Peruana no brilló frente a Panamá en el empate a 1 y los hinchas extrañaron a algunos habituales titulares en la ‘blanquirroja’

La Selección Peruana empató 1-1 frente a Panamá en un amistoso internacional en el estadio Nacional de Lima, con miras a los partidos de las Eliminatorios frente a Colombia y Ecuador. Los dirigidos por Ricardo Gareca formaron con un equipo poco convencional para la hinchada, donde no figuraban ni Gianluca Lapadula, Christian Cueva, André Carrillo y más.

Los aficionados de la ‘blanquirroja’ se sorprendieron al no ver a las principales figuras de la Selección Peruana y reaccionaron en las redes sociales reclamando la ausencia de algunos futbolistas: “No está jugando ni Lapadula ni Cueva queeee?????”, “Es raro no ver arriba a Lapadula, Cueva y Carrillo, se les extraña”, “En el partido de hoy veremos que tan fundamentales son Cueva, Carrillo, Yotún y Lapadula”, comentaron algunos hinchas.

Por otra parte, el periodista Pedro Ortiz publicó en su cuenta de Twitter: “Perú pierde muchísimo sin Cueva, Carrillo, Lapadula, Peña, Tapia y Yotún. Seguimos siendo un equipo livianito y cortito”, sostuvo en las redes sociales. Sin duda alguna todos extrañan a los jugadores ya nombrados y que le dan más jerarquía a la ‘bicolor’ dentro del terreno de juego.

En el empate de Perú frente a Panamá no se observó a la ‘blanquirroja’ como nos ha tenido acostumbrados, con un juego más vertical a la hora de atacar y la solidez que le caracteriza al equipo en el medio del campo. Este compromiso le ayuda a ver nuevos rostros a Ricardo Gareca y también a mantener el ritmo de algunos seleccionados de cara a los compromisos por las Eliminatorias.

¿Cuándo juega Perú ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ubicándose actualmente quinto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, la Selección Peruana enfrentará una fecha doble trascendental. Midiéndose primero ante Colombia en condición de visita, la bicolor jugará el viernes 28 de enero ante el plantel comandado por Juan Guillermo Cuadrado. Luego, el primero de febrero, chocará en el estadio Nacional de Lima ante Ecuador, a las 9:00 PM.