Paolo Guerrero sigue sin equipo tras mantenerse en rehabilitación sobre su lesión, la cual viene manejando de la mejor manera. En la Liga 1 se cierra el libro de pases este martes 8 de marzo, por lo que tanto a Alianza Lima como al ‘Depredador’ le quedan pocas horas para que se concrete el posible pase del atacante al conjunto ‘blanquiazul’.

El delantero peruano habló, para el programa Fútbol en América, donde dejó en claro el tema sobre su futuro en el fútbol, después de varios años. Paolo Guerrero está enfocado, en este momento, en recuperarse totalmente para así poder ser llamado por Ricardo Gareca y a la vez firmar por un equipo.

"Me siento bien. Entrenando fuerte. Esperemos que cada vez me sienta mucho mejor. Ahorita me siento muy bien. El viaje a Estados Unidos sirvió mucho y ahora me mantengo entrenando. Estoy haciendo trabajos en el campo, pero poco a poco. Todavía no recibo el alta médica. Espero en poco tiempo volver a jugar fútbol", dijo Paolo Guerrero al programa de América TV.

En su salida de la Videna también le preguntaron a Paolo Guerrero sobre su futuro futbolístico, ya que como jugador libre el atacante peruano puede firmar por cualquier club donde el libro de pases esté aún abierto y dijo: “No tengo límites para firmar por un equipo. Con mucha más razón tengo tiempo para ver dónde puedo ir, a qué fútbol, a qué liga".

Finalmente, el ‘Depredador’ habló sobre si es posible que llegue a jugar los partidos de la Eliminatorias Sudamericana junto a la Selección Peruana frente a Uruguay y Paraguay: "Vamos a ver cómo me siento en los próximos días. Las siguientes semanas van a ser muy importantes", concluyó el exjugador del Inter de Porto Alegre.