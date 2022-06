El ex goleador del cuadro Bicolor está en las tribunas del RCDE Stadium mirando el partido ante Nueva Zelanda, apoyando con todo antes del repechaje.

La selección peruana se pone a tono para el partido más importante del año, porque se mide ante Nueva Zelanda en Barcelona antes del repechaje que da un cupo en el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador Ricardo Gareca prueba fórmulas en el estadio de Espanyol, donde hay varias ausencias y las grandes novedades son Aldo Corzo, Marcos López y Pedro Aquino.

El recinto de la Ciudad Condal está lleno de fanáticos de la Bicolor, que colmaron las tribunas del reducto español y se dejan sentir con sus gritos y aliento sin parar.

Pero hay un hincha de lujo, porque en las tribunas se encuentra el ex goleador de la selección peruana, Claudio Pizarro, quien no dudó en ir a apoyar a sus ex compañeros en el ensayo general ante los oceánicos.

El actual embajador de Bayern Múnich está en el palco oficial, junto a los lesionados Christian Ramos y Luis Advíncula, quienes desde lo alto apoyan a sus colegas.

Claudio Pizarro aprovechó que vive en Europa para ir a alentar a Perú y con los colores de la Bicolor demuestra su amor por el equipo nacional.