Hinchas de la Selección Peruana reaccionaron en Twitter tras pregunta sobre si Yoshimar Yotún debe de regresar al once inicial tras soberbio partido del mediocampo ante Bolivia

Yoún apto para Venezuela, pero usuarios piden a Gareca que no cambie el equipo

La Selección Peruana ya pasó la página después de haberle ganado a Bolivia por 3 - 0 en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora los dirigidos por Ricardo Gareca ya piensan en el partido frente a Venezuela por la jornada 14 de las Clasificatorias, compromiso que deberían de ganar para tratar de escalar a la zona de repechaje a falta de 5 fechas para concluir estas Clasificatorias.

En este partido la ‘blanquirroja’ ya podrá contar con Yoshimar Yotún, luego de que se perdiera el encuentro frente a Bolivia, por acumulación de cartulinas amarillas. El detalle es que el mediocampo de Perú funcionó muy bien con la ausencia de ‘Yoshi’ y los hinchas reaccionaron en una publicación de Twitter.

El programa de YouTube ‘A presión’ publicó en su cuenta de Twitter los siguiente: “Yotún vuelve a estar disponible, pero el mediocampo funcionó bien ante Bolivia”, a lo que más abajo preguntó “¿Lo pondrías frente a Venezuela?”. Esto daría pie para que los hinchas respondan de la siguiente manera: “No, equipo que gana no se cambia”, “No es difícil, sale Gonzáles”, “Que siga calentando banca”, fueron los comentarios de la afición.

Si bien es cierto gran parte de los hinchas prefieren que se mantenga el mismo once que contra Bolivia, por lo que se ganó, la última decisión la tendrá Ricardo Gareca antes de enfrentarse con Venezuela el martes 16 de noviembre. No se sabe aún si Yoshimar Yotún será desde el arranque frente a l ‘Vinotinto’ o su el ‘Tigre’ mantendrá el mismo cuadro que contra los del altiplano.