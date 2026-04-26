Tras perder ante Comerciantes Unidos, se revelaron los jugadores que podrían irse pronto de Sporting Cristal

Sporting Cristal atraviesa una etapa muy complicada en el Torneo Apertura 2026. Muy lejos de los líderes del campeonato y con dos derrotas consecutivas en condición de visita que claramente evidencian un mal momento del equipo, el día de hoy hemos podido conocer que hasta 15 jugadores de la actual plantilla liderada por Zé Ricardo podrían irse al término de la presente temporada.

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Fuente: Getty Images.

¿De qué se trata esta situación? Resulta que muchos futbolistas de Sporting Cristal terminan contrato a finales de este año 2026 y aún no se conocen de novedades respecto a la posibilidad de una renovación. Con varios refuerzos de esta temporada, con extranjeros que vienen de campañas anteriores e incluso con canteranos es que el equipo rimense podría sufrir un drástico cambio.

Los jugadores que podrían irse muy pronto de Sporting Cristal, a falta de una confirmación o aclaración por parte del club, son: Santiago González, Martín Távara, Ian Wisdom, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Renato Solís, Christofer Gonzales, Juan Cruz González, Gabriel Santana, Felipe Vizeu, Yoshimar Yotún, Cristiano Da Silva, Cristian Benavente, Irven Ávila y Jair Moretti.

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Fuente: Sporting Cristal.

También es importante mencionar que futbolistas como Gustavo Cazonatti y Luis Iberico tienen contrato hasta finales del año 2027, así que en el papel podrían quedarse. Entre protagonistas que han estado ligados a diversas lesiones en el último tiempo, tales como Renato Solís y Christofer Gonzales, es muy probable que puedan dar al paso al costado ya que la irregularidad los perjudica mucho.

Las distintas caras de Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Sporting Cristal viene de mal en peor en la competencia de la Liga 1. Una durísima derrota en casa frente a CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo generó durísimas críticas, luego se han dado caídas consecutivas en condición de visita ante Atlético Grau en Sullana y Comerciantes Unidos en Cutervo, lo cual deja mucho qué pensar sobre el nivel que han mostrado internacionalmente.

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Lejos de ser un equipo débil o fácil para los rivales que ha enfrentado en el marco del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal venció 1-0 a Cerro Porteño en Lima y perdió 2-1 contra Palmeiras en Sao Paulo, pero haciendo un muy buen partido desde lo táctico y estratégico. Esta situación demuestra que tienen distintas caras y que a la vez el desgaste físico los viene golpeando.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal registra 15 jugadores que terminan contrato al finalizar la temporada 2026.

registra que terminan contrato al finalizar la temporada 2026. Gustavo Cazonatti y Luis Iberico aseguran su permanencia al tener vínculo hasta 2027 .

y aseguran su permanencia al tener vínculo hasta . El equipo de Zé Ricardo suma derrotas consecutivas de visita ante Atlético Grau y Comerciantes Unidos.