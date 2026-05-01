¿Qué necesita Universitario para meterse en octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario se impuso ante Nacional de Uruguay en el estadio Monumental de Ate por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. Con este resultado y a poco de enfrentar a Coquimbo Unido en Chile, repasamos qué marcadores necesita el cuadro ‘crema’ para asegurar su pase a los octavos de final.

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Tras su triunfo por 4-2 sobre los uruguayos, la ‘U’ subió al tercer lugar de la tabla por diferencia de goles y mantiene un panorama favorable. El equipo dirigido por Jorge Araujo depende de sí mismo para seguir avanzando en el torneo de clubes más importante del continente.

¿Qué resultados necesita Universitario para meterse en octavos?

Sin importar lo que ocurra en los otros encuentros, Universitario solo necesita vencer a Coquimbo Unido en Chile por la fecha 4 y luego ganar ante Nacional en Uruguay o frente a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Lima.

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De esta manera, los ‘merengues’ llegarían a sumar un total de 10 puntos y asegurarían su clasificación a los octavos de final.

Eso sí, los resultados pueden cambiar, pero la obligación principal es sumar dos triunfos. Incluso, según lo que ocurra con sus rivales, también existe la posibilidad de clasificar con una victoria y un empate, aunque ese panorama recién se definirá en la próxima jornada.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por Copa Libertadores?

El duelo entre Universitario y Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo jueves 5 de mayo desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.

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DATOS CLAVES

Universitario venció 4-2 a Nacional de Uruguay en el Monumental por Copa Libertadores.

El equipo crema necesita sumar 10 puntos para asegurar su clasificación a octavos de final.

La “U” enfrentará a Coquimbo Unido en Chile el próximo jueves 5 de mayo.