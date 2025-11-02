¿Cuál es la lesión de Christofer Gonzáles y por qué no jugará hasta el 2026 con Sporting Cristal?

Sporting Cristal consiguió un triunfo muy importante el día de ayer cuando visitó a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo. Un contundente 1-4 fue clave para las aspiraciones del equipo rimense de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque una ausencia llamó la atención. Resulta que Christofer Gonzáles ni siquiera viajó junto a la delegación y con el transcurso de las horas se ha podido ir conociendo qué es lo que realmente ha sucedido.

De acuerdo a la periodista Luccina Aparicio, el volante de Sporting Cristal iba a ser sometido a una operación quirúrgica luego de sufrir una lesión ligamentaria en una de sus rodillas, lo cual incluso lo alejaría de las planificaciones del profesor Paulo Autuori hasta el año 2026. A raíz de esta situación es que los hinchas se hicieron presente en redes sociales y no faltó la opinión del propio entrenador para determinar la verdad sobre este caso.

Fuente: @Luccinaz

Luego del triunfo por 1-4 frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo, el profesor Paulo Autuori habló en conferencia de prensa y en cierta manera desmintió que Christofer Gonzáles vaya a pasar por el quirófano para ser tratado de la lesión anteriormente expuesta. Simplemente añadió que será una especie de un tratamiento detallado para que el volante pueda recuperarse.

Lo que dijo exactamente Paulo Autuori sobre la situación de Christofer Gonzáles

“¿La persona que lo dijo va a operar a ‘Cancha’? Nada que ver. Se hará un tratamiento conservador. Esto tenemos que cuidar. Ustedes tienen una responsabilidad grande y más aún porque forman opiniones y buscan sacar noticias de todo y eso no es nada sano para el fútbol. Esta no es la realidad”; enfatizó Paulo Autuori en conferencia de prensa el día de ayer luego de la victoria de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos en condición de visita.

Fuente: Captura ‘L1 MAX’

Lo concreto a estas alturas es que el popular ‘Canchita’ Gonzáles tiene muy complicada la chance de volver a competir en lo que resta del Torneo Clausura 2025, además de las llaves de playoffs que se avecinan en las próximas semanas. Es muy probable que para que pueda encontrar una recuperación mucho más efectiva y confiable, su reaparición en los campos sea a partir de la siguiente temporada y recién ahí se sabrá qué tan bien resultó dicho proceso.

Lo que le resta jugar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal tiene 2 partidos más delante en lo que resta del Torneo Clausura 2025. El primero será frente a Cienciano del Cusco el próximo viernes 7 de noviembre a las 15:15 hora local y se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Luego, en la última jornada del campeonato regular, los rimenses viajarán a la ciudad de Piura para jugar ante Atlético Grau. Teniendo como objetivo disputar la Copa Libertadores 2026, veremos cómo les termina yendo en los playoffs de la Liga 1.

