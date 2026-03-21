“Debe irse” y “Es insostenible”: los hinchas de Sporting Cristal apuntan a Paulo Autuori tras perder ante Los Chankas

Sporting Cristal volvió a decepcionar y el día de hoy cayó 3-2 frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas. En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, los celestes se siguen alejando de los primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que los locales se afianzan en la punta. Ahora, el hombre en tendencia es Paulo Autuori debido a las reacciones que genera en el hincha.

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De forma lamentable, para los intereses de Sporting Cristal, el equipo nunca se encontró en el partido de esta tarde y siempre estuvieron por debajo en el marcador. Errores propios en salida ocasionaron llegadas de Los Chankas y debido al planteamiento de Paulo Autuori es que el pueblo rimense no se guardó nada al tajantemente exigir la salida inmediata del entrenador brasileño.

“Autuori debe irse de Cristal. Es insostenible, siempre malos planteamientos. No jugamos a nada, vamos a dar vergüenza en la Libertadores”, “Si no botan a Autuori el día de hoy, no se entendería el por qué. Avalador de que no traigan a nadie y de la nefasta dirigencia” y “Lárgate Autuori. No sirves para nada, tu tiempo como entrenador terminó hace tiempo”; son algunos de los drásticos mensajes de los hinchas de Sporting Cristal hacia el estratega a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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A raíz de estos potentes mensajes en redes sociales podemos entender que el hincha de Sporting Cristal se cansó de la presencia de Paulo Autuori al mando del equipo. Los malos resultados siguen en el Torneo Apertura 2026 y, a pesar de la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el hecho de no haber invertido bien en el plantilla también genera desconfianza en una mejora.

Fuente: Getty Images.

Lo que se le viene a Sporting Cristal luego del receso por la fecha FIFA de marzo

Luego de la dura derrota de hoy frente a Los Chankas en Andahuaylas, ahora Sporting Cristal deberá enfocarse en detectar la mayor cantidad de falencias para corregirlas cuando tengan que volver a competir oficialmente. Tras el receso por la fecha FIFA del mes de marzo, los celestes enfrentarán a CD Moquegua el próximo viernes 3 de abril a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo.

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Seguido a dicho encuentro se vendrá la competencia internacional. Así es, Sporting Cristal iniciará su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando enfrente a Cerro Porteño en el Estadio Nacional el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. Veremos qué tanto puede mejorar el equipo hasta dicho entonces y si es que la presencia de Paulo Autuori se mantiene en el club.

Fuente: Sporting Cristal.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

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