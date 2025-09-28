Es ganar o dejar de soñar: las 3 sorpresas que alista Paulo Autuori para recibir a Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal tendrá una prueba de fuego por el Torneo Clausura 2025. Luego de 4 partidos sin conocer de victorias y cediendo puntos que le han costado dejar los primeros lugares del campeonato, ahora enfrentarán a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo. Frente a este panorama es que el profesor Paulo Autuori tomaría la decisión de sorprender con algunos jugadores en el equipo titular.

Si bien el rival de turno no es uno de los más fuertes del Torneo Clausura 2025 o algo por el estilo, lo concreto es que Sporting Cristal ya no puede confiarse más y necesitan los 3 puntos de forma obligatoria. Dicho esto, jugadores como Martín Távara, Ian Wisdom y Felipe Vizeu irían desde el arranque para tratar de asegurar el resultado lo más rápido posible y no sorprenderse con el desenlance.

Y es que durante los últimos partidos disputados en condición de local, frente a UTC de Cajamarca y Alianza Atlético de Sullana, Sporting Cristal no supo imponerse en el resultado. Por ello es que los 3 jugadores anteriormente mencionados serían parte del equipo titular, de acuerdo a distintas informaciones que se vienen manejando en el ámbito deportivo nacional.

Las alineaciones del Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal alista un equipo titular bastante ofensivo y sólido en defensa para asegurar el triunfo que tanto desean en el Estadio Alberto Gallardo, por ello es que el profesor Paulo Autuori alinearía de la siguiente manera: Diego Enríquez,;Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram; Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Por su parte, Ayacucho FC pretende ser la gran sorpresa de la jornada y en su próxima visita a la capital peruana prepara un 11 titular de resguardo para encontrar el resultado que les permita soñar con la permanencia en primera división, el cual sería con: Juan Valencia; Alonso Tamariz, Brackson León, Jonathan Bilbao, Jean Falconi; Derlis Orué, Jean Vílchez, Hideyoshi Arakaki, Adrián De la Cruz; Juan Lucumí y Franco Caballero.

Día, hora y canal del Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal enfrentará a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo el próximo lunes 29 de septiembre a las 15:15 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, estará a cargo de las plataformas ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, podrás seguir todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Así le va a Sporting Cristal en el Torneo Clausura y en el Acumulado 2025

