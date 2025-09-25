Paulo Autuori destrozó al fútbol peruano y le mandó una ‘chiquita’ a Agustín Lozano por su gestión: “No me tilden de idiota”

Si bien Sporting Cristal atraviesa un momento de irregularidad en cuanto a los últimos resultados obtenidos en el Torneo Clausura 2025, esta situación no genera ningún tipo de consideración en las opiniones de Paulo Autuori. El entrenador del equipo celeste cuestionó ciertas decisiones bastante dudosas sobre la organización del campeonato y de que en ningún del mundo había visto que un presidente de federación sea dueño de un club de primera división.

Y es que tras el último empate 0-0 frente a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape, el profesor Paulo Autuori alzó su voz de protesta y tocó diversos temas. Además del vínculo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol con el equipo norteño, cuestionó los continuos cambios de localía de algunas instituciones para ciertos partidos ante equipos grandes, tal y como han venido siendo los casos de los duelos ante Universitario de Deportes y Alianza Lima.

“Nosotros somos golpeados, agredidos y no hay revisión, no hay nada. Este es un tema muy claro. Nuestro equipo intenta jugar. Esto pasa a cada rato. No me vengan con estas cosas. El fútbol peruano decide si va a crecer o no. Lo que pasó acá es una vergüenza. En el fútbol jamás he visto que un dueño de club sea presidente de la Federación Peruana de Fútbol. No me tilden de idiota, por favor”; enfatizó Paulo Autuori en conversación con los medios deportivos locales.

La drástica definición de Paulo Autuori sobre la realidad del fútbol peruano

Paulo Autuori siguió con sus declaraciones y ahora sostuvo que la realidad del fútbol está realmente por los suelos, a tal punto de que no se supo aprovechar el gran momento cuando la Selección Peruana clasificó a un Mundial luego de 36 largos años. Además, tampoco quiso dejar de lado el hecho de lo que se necesita para crecer uniformemente si es que de verdad los actuales directivos están interesados en progresar como pregonan desde la interna de la FPF.

“Ya estoy en esto mucho tiempo. Ganar, perder, es el fútbol, pero no nos tilden de idiotas. Tienen que saber que nosotros sabemos lo que pasa. Y así, ¿saben cuándo van a volver al Mundial? Tengo dudas. Han perdido una gran oportunidad de hacer cosas porque había una atmósfera de los hinchas, de todo. Entonces tiene que haber equidad en todos los equipos. Esto es lo que necesita el fútbol peruano para trepar a un nivel competitivo porque jugadores los tiene, siempre hubo calidad de los jugadores”; finalizó el DT de Sporting Cristal.

Fuente: Sporting Cristal

Día y hora del próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal enfrentará a Ayacucho FC el próximo lunes 29 de septiembre a las 15:15 hora local en el Estadio Alberto Gallado. En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, los rimenses deberán apuntar a una victoria de manera obligatoria si es que no quieren alejarse aún más de los primeros lugares; mientras que la vista buscará ser la gran sorpresa de la jornada cuando los últimos rivales que jugaron en dicho recinto supieron sacar al menos un empate.

