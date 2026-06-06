Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Túnez, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Duelo entre selecciones participantes del Mundial 2026. Bélgica y Túnez se enfrentan en Bruselas con la mira puesta en la Copa del Mundo.

Las selecciones de Bélgica y Túnez se enfrentan en un amistoso internacional, preparatorio para el Mundial 2026. El partido se juega este sábado 6 de junio en el Estadio Rey Balduino, ubicado en Bruselas. Ambos combinados tienen su última prueba antes de sus estrenos en la Copa del Mundo.

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Bélgica, con Rudi García al frente, ha tenido un bajo perfil durante su preparación para el Mundial. Pese a contar con grandes experimentados como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne o Romelu Lukaku, la esperanza está en Jérémy Doku, uno de los jugadores de mayor desequilibrio de toda Europa. Viene de vencer a Croacia (2-0) en su anterior amistoso.

Thibaut Courtois viene de ser figura ante Croacia (Getty Images).

Túnez, por su parte, viene de caer en su último duelo de preparación por 1-0 ante Austria. El entrenador Sabri Lamouchi tiene su última prueba para ver a diferentes jugadores con vistas al duro grupo que le tocó en la Copa del Mundo. Tendrá que enfrentar a Suecia, Japón y los Países Bajos. Los ‘Diablos Rojos’, por su parte, deberán hacer lo propio en la cita mundialista ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

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¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Túnez?

El partido amistoso entre Bélgica y Túnez, preparatorio para el Mundial 2026, cuenta con transmisión en TV y streaming online en Sudamérica. Por lo tanto, se puede ver por:

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¿A qué hora se juega Bélgica vs Túnez?

Bélgica vs. Túnez se juega este sábado 6 de junio en Bruselas en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 08:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 09:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 horas

Datos claves