Christian Cueva involucrado en nueva polémica en Emelec tras recibir sanción: “Ha reclamado…”

'Aladino' habría protagonizado nuevo escándalo en el cuadro ecuatoriano. Conoce todos los detalles del incidente.

Por Nicole Cueva

Christian Cueva.
© EmelecChristian Cueva.

Christian Cueva no atraviesa su mejor momento en Emelec tras la dura derrota por 4-0 frente a Barcelona SC, un resultado que complicó al equipo en la tabla de la LigaPro de Ecuador.

En ese encuentro, el volante peruano fue protagonista por una severa sanción que lo marginará de los siguientes compromisos, y ahora vuelve a estar en el ojo de la tormenta por un nuevo conflicto con la dirigencia del club.

El nuevo problema de Christian Cueva con Emelec

Recordemos que, el fichaje de Christian Cueva por Emelec generó controversia desde el inicio, ya que la institución atravesaba una delicada situación financiera, con deudas pendientes a jugadores y sanciones impuestas por la FIFA. Según dieron a conocer medios ecuatorianos, dicha situación no habría cambiado en los últimos meses.

De acuerdo a información del ‘Diario Correo de Ecuador’, varios futbolistas del ‘Bombillo’ estarían exigiendo a la dirigencia el pago de una deuda correspondiente a cuatro meses.

El medio citó al periodista Javier Ruiz, quien señaló que Cueva también se encuentra entre los afectados por este problema.

¿Por qué fue sancionado Christian Cueva?

Christian Cueva no completó el partido ante Barcelona SC, ya que fue sustituido al finalizar el primer tiempo en medio de un duelo cargado de tensión y hechos violentos.

Bajo ese contexto, ‘Aladino’ fue expulsado por una supuesta agresión a un rival, lo que le valió una suspensión de dos fechas por conducta antideportiva.

