Ninguno de los refuerzos: el jugador de Sporting Cristal que los hinchas más resaltan ante U. Católica

Sporting Cristal se presenta frente a sus aficionados en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco de ‘La Tarde Celeste 2026‘, los rimenses enfrentan a Universidad Católica de Ecuador en un duelo amistoso bastante interesante. Al término del primer tiempo, fueron los locales quienes consiguieron la ventaja por 2-1 y los hinchas empiezan a destacar a uno de los jugadores.

Si bien generó críticas en su momento, el nombre de Irven Ávila se mantiene como uno de los máximos referentes de Sporting Cristal y como cereza del pastel fue que el día de hoy anotó el 1-0 ante Universidad Católica de Ecuador. Cualquiera podría decir que los refuerzos fueron de los más ovacionados, pero el atacante también tiene un lugar relevante en el cariño popular.

“A Ávila dámelo siempre. Qué golazo hizo para Cristal que gana 1-0 a Universidad Católica de Ecuador” y “Muchos lo quieren retirar y el siempre termina apareciendo. Golazo de Irven Ávila“; son algunos de los comentarios más resonantes por parte de los hinchas de Sporting Cristal respecto al desempeño del goleador celeste en el duelo amistoso ante Universidad Católica de Ecuador.

Fuente: ‘X’.

¿Cómo es el desempeño de los refuerzos de Sporting Cristal ante U. Católica?

Si nos enfocamos en el equipo titular que presentó Paulo Autuori para el duelo amistoso de hoy frente a Universidad Católica de Ecuador, es importante destacar que los refuerzos estuvieron desde el inicio. Gabriel Santana, Cristiano Da Silva y Juan Cruz demostraron que pueden ser de enorme utilidad en la plantilla, aunque todavía faltaría apreciar lo mejor de sus cualidades.

Gabriel Santana anotó el 2-1 del encuentro y se muestra más como un jugador que hace jugar a los demás, sin tanta intensidad y sí con calidad. En cuanto a Cristiano Da Silva y Juan Cruz, ambos son más laterales que van al ataque y que les cuesta un poco el retroceso o en todo caso estar pendiente de las espaldas cuando el rival tiene delanteros rápidos como es el caso de los ecuatorianos.

El equipo titular de Sporting Cristal ante U. Católica en ‘La Tarde Celeste 2026’

Paulo Autuori alineó el siguiente equipo titular para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador en el marco de ‘La Tarde Celeste 2026‘: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila. Con un sistema táctico 4-3-3, de esta manera se empieza a notar el gusto particular del comando técnico de Sporting Cristal para encarar la temporada.

Fuente: Sporting Cristal.

