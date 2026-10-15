Con Yoshimar Yotún, los 7 jugadores que Sporting Cristal planea renovar pensando en el 2027

La directiva de Sporting Cristal ya visualiza la siguiente temporada y tiene en mente la continuidad de varios referentes. Además de Yoshimar Yotún, jugadores como Irven Ávila y Luis Iberico están en la lista.

Además de estar peleando en los primeros puestos del Torneo Clausura 2026 y de mantenerse firme en el objetivo del título nacional, en Sporting Cristal saben que tienen una oportunidad de oro ahora que han levantado en rendimiento. Por ello es que desde la directiva vienen planeando el futuro y no quieren sorpresas, así que de cara a la próxima temporada es que suenan renovaciones.

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Fuente: Sporting Cristal.

Con Yoshimar Yotún siendo una de las máximas prioridades para mantenerse como referente y capitán de Sporting Cristal, durante las últimas horas se pudo conocer la información de que hay hasta siete jugadores con los que ya existen conversaciones de renovación. Según el periodista deportivo Denilson Barrenechea, la idea es mantener la base y los nombres salieron a la luz.

Los jugadores en cuestión son: Luis Iberico, Martín Távara, Leandro Sosa, Santiago González, Irven Ávila, Ian Wisdom y Jair Moretti. Durante el programa digital ‘Estudio Fútbol‘, dicha información ganó protagonismo por lo que representan todos estos futbolistas en la planificación cercana de Sporting Cristal, así que en las próximas horas se conocerían mayores novedades.

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Otro de los datos más relevantes conocidos el día de hoy tiene que ver con que las conversaciones entre la directiva rimense y Yoshimar Yotún provienen desde hace dos meses, las cuales por cierto están muy avanzadas en estos momentos. Por otro lado, la continuidad de Irven Ávila está visualizada para que cuando decida retirarse pueda tener una labor desde otro ámbito en la institución.

El futuro de Roberto Mosquera al mando de Sporting Cristal

Al igual que las novedades respecto a los jugadores anteriormente mencionados respecto a su permanencia en Sporting Cristal, la continuidad de Roberto Mosquera al mando del primer equipo también representa ser un tema de discusión o al menos de relevancia para los hinchas rimenses. Sabiendo que su contrato es hasta fines de este 2026, aún no se puede hablar de renovación.

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Fue el mismo periodista Denilson Barrenechea quien reveló la siguiente información. “Aún no hay comunicación con Roberto Mosquera para renovar para la siguiente temporada. Desde el club, la respuesta fue que todavía se está jugando el campeonato“. Es de esta manera que habrá que esperar cómo terminan los celestes el presente torneo y luego se determinará el futuro del DT.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal negocia renovar a siete jugadores , como Luis Iberico , Martín Távara e Irven Ávila .

negocia renovar a , como , e . Las charlas para extender el contrato de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal iniciaron hace dos meses y están avanzadas.

en iniciaron hace y están avanzadas. Sporting Cristal aún no negocia la renovación del técnico Roberto Mosquera para el 2027.