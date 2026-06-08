Dos personalidades del mundo Sporting Cristal chocaron de manera directa. Julio César Uribe y Diego Rebagliati tuvieron un mano a mano tenso.

El presente de Sporting Cristal es crítico y la tensión ya se trasladó a los medios de comunicación y los altos mandos del club. Un fuerte cruce de palabras entre el exfutbolista Diego Rebagliati y el actual director general rimense, Julio César Uribe, ha encendido las alarmas en el entorno del Rímac.

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El duro cuestionamiento de Diego Rebagliati

La polémica inició cuando el panelista Diego Rebagliati analizó la crisis institucional y deportiva que atraviesa el cuadro bajopontino en la Liga 1, dentro del programa Fútbol Satélite. El comunicador dejó entrever que existe un temor generalizado dentro del club a cuestionar las decisiones de la actual directiva.

“Ahora uno no puede ir contra lo que piense el dueño y no se moleste, y así me siga pagando el dueño”, lanzó Rebagliati de forma contundente. Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata debido al delicado momento que vive el equipo, que pelea por salir de la zona de descenso.

Julio César Uribe volvió a Sporting Cristal el pasado diciembre del año 2024. (Foto: X).

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La enérgica respuesta de Julio César Uribe

Julio César Uribe, en su rol de director general de fútbol de Sporting Cristal, contestó de manera altisonante y defendió su honorabilidad. El “Diamante” rechazó las insinuaciones de sumisión y aseguró que su regreso a la institución se debe estrictamente a la identidad y amor por la camiseta.

“Yo he crecido superando adversidades y a estas alturas de mi vida no alcancé sueños, superé sueños. Y como he superado sueños de manera correcta, no siendo hipócrita ni falso de mie… porque soy correcto, o sea tengo la responsabilidad moral de ayudar a esta generación”, respondió Uribe notablemente ofuscado.

El directivo también recordó que pasó 34 años fuera del club sin mostrar resentimiento alguno, reafirmando su compromiso con la actual generación de futbolistas.

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El reto de Roberto Mosquera en la Copa Sudamericana 2026

En medio de este clima de inestabilidad, la directiva rimense confía en que la llegada de Roberto Mosquera al banquillo sea el detonante para revertir la situación. El estratega nacional tiene la dura misión de salvar al equipo de la baja en el torneo local y armar un plantel competitivo.

Los aficionados esperan que la experiencia de Mosquera sirva para que Sporting Cristal dé batalla en la Copa Sudamericana 2026. El panorama es complicado, pero en el Rímac confían en que la unión del grupo técnico y la dirigencia los saque pronto del bache deportivo.

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