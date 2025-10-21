Franco Velazco encendió la previa del Universitario vs. Sporting Cristal con una advertencia explosiva

Universitario logró un triunfo vital ante Ayacucho y ahora se prepara para enfrentar a Sporting Cristal. Sin tiempo que perder, el partido será este jueves 23 de octubre y sobre eso habló Franco Velazco, administrador del cuadro crema.

Charlando para GOLPERU tras el pitazo final del partido entre Universitario vs. Ayacucho, Franco Velazco recalcó la voluntad que tuvieron los merengues para ganar el partido con un hombre menos.

“La garra está en el ADN del jugador de la ‘U’. Estábamos con un jugador menos y, pese a ello, logramos el gol del triunfo en un partido muy difícil”, declaró Franco Velazco emocionado tras la victoria ante Ayacucho.

Luego, siguiendo con la emoción, Franco Velazco habló sobre el Universitario vs. Sporting Cristal: “Será un partido durísimo, un duelo importante del año y esperado por ambas hinchadas. Esperamos conseguir un buen resultado y que las matemáticas nos ayuden para coronarnos con el tricampeonato este año”.

Universitario entrenando para su partido ante Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Franco Velazco del Universitario vs. Sporting Cristal?

Franco Velazco habló con GOLPERU en la previa del Universitario vs. Sporting Cristal. Empezando a adaptar un estilo muy particular, el administrador crema fue confrontacional y mandó un mensaje que empieza a calentar la previa.

Franco Velazco dijo que espera que Universitario derrote a Sporting Cristal en lo que estima será un partido muy complicado. Además, dijo que el cotejo es el más esperado por ambas hinchadas.

¿Qué día y a qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio Nacional de Lima. Hay que precisar que el cotejo es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver en vivo el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por el canal L1 MAX. También se podrá ver online en celulares, tablets y computadores por internet con la aplicación oficial de L1 MAX. De igual modo, una forma extra de seguir el partido es en el minuto a minuto gratis de Bolavip Perú.

