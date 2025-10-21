‘Tunche’ Rivera sorprende a Fossati con una fuerte exigencia para el Sporting Cristal vs. Universitario

El ‘Tunche’ Rivera es un suplente con alma de titular. Siendo muchas veces más protagonista que los propios inicialistas, otra vez dejó en claro que su misión es hacer goles en poco tiempo y ante Ayacucho concretó quizá el más importante del año para Universitario. Con ese respaldo se dirigió a Jorge Fossati en la previa del partido ante Sporting Cristal.

Sabiendo que Universitario afrontará una dura semana pues este jueves 23 de octubre se mide ante Sporting Cristal en el estadio Nacional, el ‘Tunche’ Rivera habló sobre la previa del partido y mandó una exigencia al técnico Jorge Fossati.

Consciente que no es parte de los titulares que tiene Universitario. el ‘Tunche’ Rivera infló el pecho, habló con seguridad y pidió ser uno de los jugadores inicialistas para el partido ante Sporting Cristal.

“Estamos para aportar al equipo. Si bien es cierto, hoy estoy afuera, siempre espero mi momento. Cómo quisiera que esto se repita siempre, pero la vida es así y esto es fútbol”, declaró el ‘Tunche’ Rivera para GOLPERU.

‘Tunche’ Rivera festejando su gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo el ‘Tunche’ Rivera tiene contrato con Universitario?

El ‘Tunche’ Rivera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt. Si bien es una pieza de recambio, el delantero exige ser titular y Jorge Fossati se lo tendrá que pensar.

También es válido mencionar que el ‘Tunche’ Rivera gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio Nacional de Lima. Hay que precisar que el cotejo es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de L1 MAX. Además, también tendrás la versión online en la aplicación oficial de L1 MAX y gratis el minuto a minuto a través de Bolavip Perú.

