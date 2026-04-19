“Que nos cierre la boca”: hinchas de Sporting Cristal le dedican un mensaje a Felipe Vizeu tras anotarle a UTC

Sporting Cristal volvió al triunfo esta mañana en el Torneo Apertura 2026 luego de superar 3-2 a UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo. Entre los protagonistas más importantes del equipo rimense estuvo Felipe Vizeu, quien volvió al gol y parece estar reencontrándose con sus mejores versiones, lo cual sin duda alguna genera distintas reacciones entre los aficionados.

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Los Celestes ganaron en casa por 3-2 frente al Gavilán del Norte que luchó hasta el final del partido. Los Rimenses vuelven al triunfo en la fecha 11 del Torneo Apertura



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Sabiendo que Felipe Vizeu ha sido duramente cuestionado durante el último tiempo al no ser capaz de cumplir con las expectativas de lo que representa la presencia de un delantero extranjero, desde la llegada de Zé Ricardo tomó otro aire y ya lleva dos goles en tres partidos disputados. Es así que el hincha reconoce dicha mejora y no tuvo mejor idea que hacerlo tendencia en redes sociales.

“Por el bien de Cristal, quiero que Vizeu me cierre la boca, a mí y a todos los hinchas que lo criticamos y lo seguiremos haciendo” y “Todo ‘9’ debe tener su cuota de suerte y cuando entran sin querer mejor. Vizeu, desde el gol en la Libertadores, revivió con Cristal y ahora hasta sin querer queriendo anotó“; fueron algunos de los mensajes de los hinchas celestes hacia el brasileño.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Y es que por más que el gol del día de hoy ante UTC no haya sido el más estético, Felipe Vizeu estuvo atento para encontrar el balón en área rival y abrir el camino del triunfo a favor de Sporting Cristal. Esos pequeños detalles reflejan que el delantero está mucho más fino y claramente será de mucha ayuda en los planes de Zé Ricardo pensando también en la doble competencia que continúa.

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La nueva oportunidad de Felipe Vizeu en el Sporting Cristal de Zé Ricardo

Para nadie es ninguna novedad que Felipe Vizeu tiene la confianza de sus compañeros, de los dirigentes y sobre todo del entrenador Zé Ricardo. Si bien el pasado reciente, cuando estaba siendo cuestionado, también contaba con dichos aspectos a favor, ahora tiene la ventaja de un conocimiento en particular con el comando técnico que posiblemente lo ayude a volver a sus mejores versiones.

En varias oportunidades, tanto el delantero como el estratega brasileño, han confesado que saben de las condiciones de cada uno y que trabajarán por el bien colectivo de Sporting Cristal. En tres partidos jugadores desde que llegó Zé Ricardo, es justamente lo que se ha notado en el equipo y por en ende es que Felipe Vizeu podría estar disfrutando de una especie de nuevo amanecer.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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