La polémica de la última semana en Sporting Cristal la protagonizó el congresista, Alejandro Cavero. Quien solicitó al club 'rimense' no participar en un campeonato.

Alejandro Cavero explicó petición a Sporting Cristal de no participar en la 'Copa Evo'

Cuando la política se junta con el deporte rey pasan estas situaciones dignas de un circo. El fútbol peruano es un proyecto privado que muchas veces se entorpece cuando hay personas ajenas al mismo. La reciente problemática que apareció fue del congresista Alejandro Cavero, quien hizo una solicitud increíble.

La cual no tenía ni pies ni cabeza para la gente que está cercana al cuadro 'rimense', seguidores, hinchas, y expertos en el tema. Porque estaba pidiendo que no compitieran en un evento deportivo internacional, por un aspecto político, salvaguardando la tranquilidad del país, según el criterio personal que maneja.

'Canal N' dentro de una entrevista le hizo la consulta al respecto, y lo que respondió fue alucinante. Porque la verdad, termina siendo muy jalado de los cabellos, aquí la explicación que presenta el 'padre de la patria' con respecto a su petitorio "Cavero sobre carta a Sporting Cristal: Les he pedido un gesto político de respaldo a la democracia".

Así tituló el medio de comunicación, la conversación con el congresista. Y después, puso en contexto todo lo mencionado: "El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, aseguró que la carta que envió al club Sporting Cristal para solicitarles que no participen en la Copa Evo, es una sugerencia para una muestra de respaldo a la democracia".

El reconocido usuario hincha de Sporting Cristal, 'Glorioso Celeste', grabó esa conversación y la replicó en su cuenta de Twitter con el siguiente enunciado: "Este congresista Alejandro Cavero no puede y menos debe inmiscuirse en los temas deportivos del Club Sporting Cristal, le pagamos para que legislar desde el 'Congreso', y no para estar pendiente de temas Netamente futbolísticos". Más claro, no puede ser, alucinante momento.