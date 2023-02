Sporting Cristal como club grande del Perú está obligado en hacer las cosas bien a nivel local, esa historia la tiene resulta, no es un problema. Lo trágico termina siendo, que a nivel global, en el continente, le cuesta demasiado. Este último duelo por Copa Libertadores, fue un gran ejemplo.

Contra Nacional de Paraguay estuvo de malas, en defensa cumplió hasta un momento, pero cuando fundió motores. Se le vino la noche a los rimenses. Ese hecho no pasa desapercibido para su entrenador. El director técnico, en conferencia de prensa, ahora apuntó los detalles que deberá cumplir el martes.

En el Defensores del Chaco, todo fue complicado, así lo resumió el ex DT de Atlético Paranaense: "Creo que el 2-0 fue demasiado. Los dos equipos generaron chances de gol muy parecidas. Cuando enfrentamos a un equipo tan largo, normalmente hay una pelea por la primera o segunda pelota y terminamos muy cerca de nuestro arco. La mayor parte del partido defendimos bien la pelota parada, nos tocó sufrir dos goles con jugadas muy puntuales".

Para Tiago Nunes, la serie se puede revertir, pero la cosa es seguir al pie de la letra su trabajo en la semana: "Para mí, fue demasiado los dos goles, el fútbol es muy pragmático, si no generas y no concretas, puedes perder por uno, dos o tres y el contexto queda centralizado en el resultado final. Pero debo evaluar todo el contexto. Hemos planteado el partido para buscar ganar allá ahora toca remontar el partido acá".

Con respecto a su gran capitán, quien salió lesionado, la cosa no pinta bien: "Yotún (Yoshimar) está sintiendo una contractura, lo estamos evaluando al día al día, hoy no tuvo dolor, hizo un partido de alta intensidad ante Melgar, luego contra Nacional tuvo este problema, no estará ante Binacional pero creo que si evoluciona, podría estar el martes en el partido de vuelta".

Finalmente, como cierre perfecto, dejó de lado el tema de los partidos previos, sabe que el reto de Copa Libertadores no ve excusas: "De diciembre a acá, hemos hecho 10 partidos de prácticas y hemos ganado muchos, durante ese período, yo indiqué que necesitaba conocer a los jugadores en una competencia oficial. Nos tocó tener ese problema al iniciar esa competición, deberíamos llegar con al menos cinco partidos del torneo local, pero llegamos con dos. Por todo eso que observé y elegí empezar con otros jugadores que sentí estaban más preparados. Quizás con tres partidos más, podría haber tenido otro pensamiento".