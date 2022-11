Sporting Cristal vs FBC Melgar: el determinante factor que podría beneficiar a los celestes en el partido de vuelta por las semifinales de la Liga 1

Teniendo todo listo para disputar el partido de vuelta por las semifinales de la Liga 1, un factor determinante podría beneficiar a Sporting Cristal sobre FBC Melgar. Chocando este domingo 6 de noviembre en el estadio Nacional, los equipos se verán las caras desde las 3:00 P.M.

Cabe recordar que FBC Melgar llega al partido con una ventaja de 2-0 obtenida en Arequipa el último miércoles 2 de noviembre. Ganando gracias a un doblete del delantero peruano Luis Iberico, el cuadro dirigido por el técnico argentino Pablo Lavallén tiene la primera posibilidad de pasar a la gran final de la Liga 1 ante Alianza Lima.

En ese sentido, las bases de este año de la Liga 1 estipulan que no contará el gol de visitante para las definiciones al final de temporada. Esto quiere decir que no habrá gol doble de visitante; en ese sentido, el factor beneficia a Sporting Cristal pues, al no anotar ningún tanto en Arequipa, si vencen su portería valdrá como una conquista más.

De esta forma, el factor de no haber gol de visitante doble puede beneficiar a Sporting Cristal, ya que si le hacen un tanto seguirá teniendo la opción de pasar directo siempre y cuando marque tres goles, si saca diferencia de dos van a penales y si es solo de uno, FBC Melgar pasará.

Sporting Cristal y FBC Melgar se medirán en el estadio Nacional este domingo 6 de noviembre. Pactados para jugar desde las 3:00 P.M., el cuadro del técnico argentino Pablo Lavallén llega con una ventaja de 2-0, pero Roberto Mosquera, estratega celeste, está convencido de revertir el marcador.